Asena Dünya Karate Şampiyonasında üçüncü oldu

İspanya’nın Tenerife kentinde devam eden 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda dördüncü gün tamamlandı. Ümit erkek ve bayan kumite müsabakalarının yanı sıra 21 yaş altı bayanlar kumite 50, 55 ve 61 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Santiago Martin Arena’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın dördüncü gününde Türkiye’nin tek madalyası Asena Pekmezoğlu’ndan geldi. 21 yaş altı kumite 55 kiloda mücadele eden Asena, repesajdaki ilk maçında İskoç Rebecca Craig’i 1-0 yendi. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Sabrina Pereira ile karşılaşan milli karateci, maçın başında vurduğu yumruk ile öne geçti. 32 saniye sonra skora denge gelirken, üst üste vurduğu yumruklarla skoru 3-1’e getiren Asena, tatamiden galip ayrıldı. Milli karateci, Dünya üçüncüsü olarak kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Bronz madalya finaline çıkan iki karateci Neşe Kıymet Diker ve Betül Azra Uçar ise maçlarını kaybederek dünya beşinciliği ile şampiyonayı noktaladı.

Ümit bayanlar +54 kiloda Betül Azra Uçar, bronz madalya finalinde Karadağlı Milena Jovanovic karşısında bitime 22 saniye kala verdiği yuko ile mücadeleyi 1-0 kaybetti.

21 yaş altı bayanlar kumite 61 kiloda Neşe Kıymet Diker, dünya üçüncülüğü için Anna Johanna Nilsson ile karşılaştı. İsveçli rakibi karşısında ilk puanı alan milli karateci, rakibinin ataklarına karşılık veremeyince tatamiden 6-3 yenik ayrıldı.

25 Ekim Çarşamba günü başlayan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, 29 Ekim Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. 21 yaş altı kumite dalında bayanlar 68 kiloda Zeynep Beyza Coşkun, +68 kiloda da Eda Eltemur tatamiye çıkacak. Erkeklerde ise 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Ercan Kaçar, 75 kiloda Fatih Şen, 84 kiloda Furkan Önoğul ve +84 kiloda Alpaslan Yamanoğlu madalya arayacak.