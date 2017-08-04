Asfalt yüklü tır devrildi

Kaza dün akşam saatlerinde Birecik-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve şoförü belirlenemeyen asfalt yüklü tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın şoförü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, tırın çekici yardımıyla yoldan alınmasının ardından açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.