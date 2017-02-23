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Asfalta kırılan yumurta soğuktan dondu

Ağrı’da etkili olan dondurucu soğukta asfalt üzerine kırılan yumurtalar dondu.

Asfalta kırılan yumurta soğuktan dondu

23 Şubat 2017 09:59
Asfalta kırılan yumurta dondu - Tıkla İzle

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı’da günlük yaşam durma noktasına geldi. Fırat Mahallesi Afet Evleri’ne giden yolda vatandaşlar tarafından asfalt üzerine kırılan yumurtalar kısa sürede dondu. Yumurtaların donmasını şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, Ağrı’da havaların çok soğuk olduğunu belirttiler. Sürekli asfaltta yumurta pişirildiğini duyduklarını ifade eden Abdullah Söylemez, “Yazın farklı illerde havalar çok sıcak oluyor, 40 dereceye kadar yükseliyor. O zaman yumurtalar asfaltta pişiyor. Şu anda Ağrı’da havalar çok soğuk. Tahminen hava sıcaklığı eksi 30 derece civarındadır. Yol üzerine kırdığımız ve sağlam olarak bıraktığımız yumurtalar buz tuttu. Maalesef Ağrı’da durum çok vahim, havalar çok soğuk ve yumurtalar bile buz tutuyor. Ayrıca tavanın içine de yumurta kırdık, o da buz tuttu. Donan yumurtaları elimize alıyoruz, tamamen buz tutmuşlar” dedi.

Ağrı’da havaların çok soğuk olduğunu kaydeden Emin Ablak da, “Adana’da olsaydık tavayı asfalta bıraksak pişerdi ve millet ekmeğini bandırıp yerdi. Ama Ağrı’da olduğumuz için yumurtanın pişmesi imkânsız. Ağrı’da arabalar donuyor, yumurtalar donuyor, insanlar bu soğukta yaşayamıyor. Soğuktan yumurtalar donmuş. Ağrı gibi bir yerde yaşamak çok zor” ifadelerini kullandı.

(Ahmet Genç/İHA)


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