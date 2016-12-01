Asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğini vurgulayan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türkiye’de asgari ücretin geçim ücretinden hala çok uzağında olduğunu ve ücretler asgari iken eşitsizliklerin azami olduğunu söyledi. Türkiye’de emeğin milli gelirdeki payının düştüğünü ifade eden Beko, “Ücretlerin milli gelir içindeki payı 2000’li yıllarda sistemli biçimde azalarak 2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerilemiştir. Bu da AB ortalaması olan yüzde 55’in hayli gerisindedir. İşverenlerin iddialarına aksine Türkiye’de işgücü maliyetleri düşüyor. Asgari ücretin işverene maliyeti azalıyor “ dedi.

"Türkiye düşük asgari ücretli ülkeler arasında"

Hükümetin iddialarının aksine Türkiye’nin düşük asgari ücretli ülkeler arasında olduğunu kaydeden Beko, “OECD 2015 verilerine göre asgari ücretin satın alma gücü açısında Türkiye 26 OECD ülkesi içinde 20. sırada yer almaktadır. Asgari ücret dolar karşısında eriyor. Bu gerçekler dışında 2017 asgari ücreti ile ilgili taleplerimiz; İşçi-memur ayrımı yapmadan tüm çalışanlar için tek asgari ücret. Asgari ücret AGİ hariç net olarak hesaplanmalı ve vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücret tespitinde uluslar arası ilkelere, ulusal mevzuata ve TÜİK verilerine uyulmalıdır. Asgari ücret 2 bin TL net olmalıdır” diye konuştu.

İşçilerin 3 acil talebi olduğunu belirten DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko şunları söyledi:

“Kamuda taşeron işçi olarak çalışanların tümü herhangi bir ön koşul olmaksızın derhal ve tüm kazanılmış haklarıyla birlikte kamu işçili olarak kadroya alınmalıdır. Tüm çalışanların kıdem tazminatı alması için yapılması gerekenler bellidir: Devlet kıdem tazminatına el uzatan patronların yakasına yapışmalıdır, istifa halinde dahi kıdem tazminatı ödenen bir düzenleme yapılmalıdır, bir yıldan az çalışanlara da kıdem tazminatı ödenmelidir. Kıdem tazminatı iş güvencemizdir. Zorunlu Bireysel Emeklilik kesintisi çalışanın ücretinden yapılacak. En az 50 ile 100 TL civarında olması beklenen zorunlu BES kesintisi ile asgari ücretlinin geliri iyice azalacak. Çalışanları ‘zorunlu BS’ hem de vergi dilimindeki artış vurunca asgari ücret 1100 liranın altına düşecek. Açlık ve yoksul sınırın altındaki ücretler daha da düşecek. Zorunlu Bireysel emeklik sistemi değil herkese parasız ve nitelikli sağlık ve sosyal güvenlik hakkı istiyoruz.“

Genel Başkan Beko, bugüne kadar işçi, emekçi adına kurulan değişik adlardaki fonlardan işçiler emekçilerin yararlanamadığını sözlerine ekledi.

Mustafa Yıldırım