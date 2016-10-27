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Asgari ücret bin 300 TL’nin altına düşmeyecek

Vergi dilimi sebebiyle ücretleri bin 300 TL’nin altına düşen çalışanlar için aradaki farkı telafi etmeyi öngören Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Asgari ücret bin 300 TLnin altına düşmeyecek

27 Ekim 2016 17:40

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Uzun süredir gündemi meşgul eden çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren bir meseleyi çözüme kavuşturduk. Bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin geçim indirimi dahil, 2016 yılı ekim ayında net ücretinin bin 231,08 TL idi. Bin 300 TL’nin altında kalan 69,91 TL’lik kısmının asgari geçim indirimine ilave edilerek, bin 300,99 TL olarak asgari ücretliye ödenecek. 1 Kasım seçimleri öncesinde asgari ücretin bin 300 TL olması yönünde vatandaşımıza taahhüdümüz vardı. Bunu daha evvel gerçekleştirmiştik. Yalnız yılın son üç ayında asgari ücretin vergi diliminden kaynaklı bin 300 TL’nin altına düşmesinin önüne geçen yeni bir düzenlemeyi de Meclis’ten geçirdik. Vermiş olduğumuz söz böylelikle herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeden perçinleşmiş oldu. Hayırlı olsun” dedi.

Etiketler: asgari ücret


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