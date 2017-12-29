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Asgari ücret görüşmeleri sürüyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında son toplantısını gerçekleştiriyor.

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor

29 Aralık 2017 17:54

Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararla yaklaşık 6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret miktarı belli olacak. İşçi, iş veren ve hükümet saat 14.00'den beri sıkı bir pazarlık sürerken, yarım saat içinde açıklamanın yapılacağı bekleniliyor. Diğer yandan işçi tarafı asgari ücretin net bin 893 lira olmasını talep ederken, işverenler bu talebi yüksek buluyor. TÜRK-İŞ, TİSK ve Çalışma Bakanlığının birlikte belirleyeceği asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

Yağmur Yıldız
 

 

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