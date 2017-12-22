Asgari ücret komisyonunda yüzler gülüyor

Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirildi. Toplantıda, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Toplantı sonrası tarafların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. TİSK Genel Sekreteri Koç, "Bizim teklifimizi uygun görüyorlar" şeklinde bir ifadede bulundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın