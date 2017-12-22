Asgari ücret ne kadar olacak ? 2018 asgari ücret ne kadar agi dahil ? 2018 agi hesaplama

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2018 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranlarına kilitlenmiş durumda. Vatandaşlar bu konu ile ilgili internet üzerinden 2018 asgari maaşı kaç TL olacak? 2018 asgari ücret ve brüt maaş ne kadar oldu ? AGİ ödemesi nedir ve kimlere yapılır? gibi aramalar yapıyor. İşte, 2018 Ocak asgari ücret ile ilgili bütün ayrıntılar...

Asgari ücrette zam için masaya oturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret konusunda, "Bizim hükümet olarak görevimiz hem işçi hem de işveren tarafından meseleye bakarak en doğru sonucun hayata geçirilmesine garantör olmak" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ev sahipliğinde toplanan komisyonda TÜRK İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çok sayıda işçi ve iş veren temsilcisi yer aldı. Aralık ayının sonunda açıklanacak olan 2018 asgari ücret için işçi ve işverenlerle bir araya gelen Bakan Sarıeroğlu, çalışma barışının korunduğu ölçüde ekonominin güçleneceğini, üretimin ve büyümenin artacağını söyledi. Bugüne kadar 15 yıldır Asgari Ücret Komisyonunda çalışmalar yapıldığını ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkece çok hassas dönemlerden geçiyoruz. İçeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmeler, ortaya çıkan kirli ittifaklar bizi her zamankinden bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya mecbur kılıyor.

Birliğimiz beraberliğimiz bizim en büyük teminatımız. AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 80 milyon vatandaşımızın hayatına dokunan refahlarını artıran geleceğe umutla bakmalarını sağlayan birçok reforma 15 yıldır imza attık. Bundan sonra da milletimize hizmet etmek için işçisinden çiftçisine, esnafından işverenine, emeklisinden kadınına, gencine, çocuğuna, yaşlısına kadar her toplum kesimimizin hayatına dokunacak, onları geleceğe umutla bakmayı sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz. Biz hayalleri olan geleceğe dair hedefleri olan büyük bir ülkeyiz. Bu hedeflere ulaşma konusunda hiç kimse bizi yolumuzdan geri koyamayacak. Birileri hızımızı kesmeye çalışıyor olabilir. Birileri nafile kumpaslar kurmaya çalışabiliyor ama hiç kimse başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başbakanımızla birlikte AK Parti hükümeti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve o büyük hayallere, hedeflere ulaşmak için yolumuza milletimizle birlikte devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük avantajımız olacak" şeklinde konuştu.

"İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz"

Asgari ücretin çalışma hayatının en temel unsurlarından birisi olduğunu, çalışanlara ödenecek ücretin en düşük sınırını belirten, bunun altına inilmesini engelleyen sosyal bir politika aracı, devletin sağlamış olduğu bir güvence olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Bizim hükümet olarak görevimiz hem işçi hem de işveren tarafından meseleye bakarak, en doğru sonucun hayata geçirilmesine garantör olmak. Emekçilerimizin hak kaybına uğramamasını sağlarken, işverenlerimizin de piyasa koşulları karşısında rekabet edebilirliklerini teminat altına almak. Hükümet olarak biz bu görevi yerine getirirken işçi ve işverenimizden de fedakarlık bekliyoruz. Karşılıklı fedakarlık aslında birlikte kazanmayı getirir. Fedakarlık özellikle altını çizdiğim gibi birbirinin hakkının hukukunu gözetmeyi gerektirir.

15 yıldır biz AK Parti olarak Asgari Ücret Komisyonu konusunda hak ve hukuk, işçi ve işverenlerimizi koruma konusunda büyük bir hassasiyet ve titizlik içerisinde davrandık. Söz konusu asgari ücret olunca asla popülist bir tavır ve tutum içerisinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. 15 yılda Türkiye’nin milli gelirini 3 kat artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da reel piyasa koşulları karşısında çok ciddi bir artış sağlamıştır. 2002 yılında net 184 TL olan asgari ücreti 2017 yılı itibariyle 1404 TL’ye yükselttik. Son 15 yılda asgari ücrete 7.5 kattan fazla artırdık. Asgari ücrete oransal bazda da değerlendirirsek reel olarak yüzde 83.2, nominal olarak yüzde 662 oranında son 15 yılda artırdık. Bu artışta işçimizi piyasa koşulları karşısında da korumuş olduk. Tabi bunun yanında biliyorsunuz asgari ücretli kardeşlerimizin bu sene içerisinde eylül-ekim-kasım ve aralık aylarında vergi dilimine girmeleri nedeniyle kayıp yaşama riski söz konusu olmuştu. Bu riski de telafi etmiş olduk.

Maliye Bakanlığımızın bu Salı itibariyle TBMM’de onaylanan ve yakın zamanda da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan torba yasayla birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi nedeniyle yaşama riski oldukları kayıpları telafi etmiş olduk. Kısa süre içerisinde bu kayıpları kendilerine ödenmiş olacak. Telafi etmiş olacağız. Başbakanımız her zaman asgari ücretle ilgili hassasiyetini dile getirmiştir. Bu bağlamda Ocak ayında belirlenen asgari ücret ne ise Aralık ayındaki asgari ücrette o olacak, bunun altına inmeyecek şeklinde bir açıklaması vardı. Verilen sözlerin gereği de bu şekilde yerine getirilmiş oldu. Toplumun her kesimiyle sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirip, ülkemizi layık olduğu refah ve kalkınma seviyelerine hep birlikte çıkaracağız. Asgari Ücret Komisyonumuzun getirdiği sosyal diyalog ortamı bu hedeflerimize ulaşmak için önemli bir mekanizma. Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip yine ülkemiz için ortak bir zeminde, sonuçta, kararda mutabık kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Rakamı Aralık ayı sonunda hep birlikte açıklayacağız"

Komisyonun asgari ücreti tek başına değil, etkilediği diğer konuları da beraber değerlendirip karar almasının çalışma barışına büyük bir katkı sağlayacağının altını çizen Sarıeroğlu, "Asgari ücretteki değişim beraberinde birçok faktörü de etkiliyor. Dolaylı olarak genel ücret seviyesini, istihdamı, üretim tüketim dengesini, yatırımları rekabeti yani bir bütün olarak ülke ekonomisini etkiliyor. Asgari ücretin tüm kesimlerimizin kazanacağı, ülkemiz koşullarına uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonumuzun bütüncül bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdüreceğine, ülkemizin çalışma barışına katkı sağlayacak bir mutabakata ulaşacağına inanıyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımızda yer alacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tespit edilecek asgari ücretin başta çalışanlarımız, işverenlerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aralık ayının sonunda bugüne kadar Allah 4 aylık bakanlık sürecimde hep hayırlı haberler vermeyi nasip etti, Komisyon çalışmalarımızın sonucunda da inşallah tüm kesimleri memnun edecek bir rakamı Aralık ayı sonunda hep birlikte açıklarız diye temennimi de dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise 2018 yılı için asgari ücret desteğinin sürdürülmesi ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin genişletilmesi gerektiğini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında sıfır olarak uygulanmasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariylen belirlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Komisyonun ikinci toplantısı TÜRK-İŞ ev sahipliğinde, üçüncüsü TİSK ve son dördüncü toplantı ise yine bakanlıkta gerçekleştirilecek.

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyeceğini belirtmişti. Buna göre GVK Geçici 87'nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarı, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. Sonuç olarak Eylül ayından itibaren Torba kanun yasalaşacağı tarihe kadar asgari ücret 1.404,06 liranın altında kalacak. Ücret bordroları mevcut gelir vergisi dilimlerine ve AGİ hesaplamasına göre yapılacak.

Mevcut durumda asgari ücret, bekar bir işçi için brüt 1.777,5 lira; kesintiler sonrası çalışanın eline ise 1.404,6 lira geçiyor. Kapıcılar içinse net asgari ücret, 1.510,87 lira. 2018’de ne kadar artacağına dair bir açıklama bulunmuyor ancak geçen seneki oranlar çerçevesinde artarsa 1.510 lira civarlarına yükselmesi öngörülüyor.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.