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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, her yıl yapılan çalışmanın bugün itibarıyla başladığını belirterek, önümüzdeki süreçte tarafların 4 toplantıyla süreci olgunlaştırabileceğine işaret etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

06 Aralık 2016 10:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile yapılacak toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Her yıl yapılan çalışmanın bugün itibarıyla başladığını belirten Müezzinoğlu, yalnız işçi ve işvereni ilgilendiren bir konu olmadığını, ülkenin dinamiklerini ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti. Müezzinoğlu, önümüzdeki süreçte tarafların yaklaşık 4 toplantıyla süreci olgunlaştırabileceğine işaret ederek, "Biz, özellikle popülist davranmak yerine, reel olmak, hakkaniyetli süreçlerle ülkemizin yarınlarını bugünden daha iyi yapabilmek derdiyle bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle ilgili, 2002 ve 2016 yıllarına bakıldığında yaklaşık 6 katlık bir artış olduğunu anlatan Müezzinoğlu, "2002 yılında bin dolara bu ülke 6.6 yani 6,5 kişi çalıştırıyordu, şimdi doların tarihi rekor kırdığı tarihte bu oran 1.8. Yani, iki kişiyi bile bin dolara çalıştırmadığımız bir süreci yakaladık, bu anlamda önemli artıları var. İşveren tarafına baktığımızda, 36 milyar dolarlık bir ihracatı 144 milyarlara taşıyabilen bir işveren kesimi olduysa, orada da bir kazanım var. Tüm bunları birlikte elde ettik" dedi.

Müezzinoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
"Özellikle, 2015-2016 yılı için asgari ücretin yüzde 30'luk bir artışı, bin liradan bin 300 liraya çıkması, tabii ki işverenimizi bir gerilime sürükledi. Çünkü, Türkiye'nin artık dünya ile rekabette de önemli bir rolü var. Gerek iç piyasa gerekse dünya piyasalarını da yakından takip etmek durumda. Bu tedirginliğini gidermek için hükümet 100 TL'lik bir destek verdi. Bu anlamda da yaklaşık 9.4 milyar, yıl sonu itibarıyla 10 milyarlık destek bu anlamda işverene katkı olarak sübvanse edilen bir destek oldu. Bundan sonraki süreçte de işçi de bizim işveren de bizim. Daha güçlü olabilmeleri için her türlü desteği vermek bizim sorumluluğumuz."
ABD'deki seçimler ve dünyadaki gelişmelere işaret eden Müezzinoğlu, "Geleceğe daha güvenli gidebilmek için de çok yönlü çalışmalar da yapmamız gerektiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu. 

Abdullah Sarıca

Etiketler: asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Mehmet Müezzinoğlu


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