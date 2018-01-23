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Asgari ücretini Afrin’de görev yapan askerlere bağışladı

Kahramanmaraşlı 36 yaşındaki belediye işçisi Ahmet Karagün, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin’de bölgesinde yapılan ‘Zeytin Dalı’ harekatına destek olmak için Şubat ayı maaşını askerler için bağışladı.

Asgari ücretini Afrinde görev yapan askerlere bağışladı

23 Ocak 2018 10:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nde kamyon şoförlüğü yapan Ahmet Karagün, Şubat ayı maaşını ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna katılan askerlere bağışlama kararı aldı. Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası Ahmet Karagün, internet üzerinden çalıştığı kurumun ilgili birimine Şubat ayı maaşının askerlere ulaştırılması için müracaatta bulundu.

Asgari ücretle çalışan Ahmet Karagün, “Bugün vatanımızın bölünmezliği, milletimizin selameti için ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin operasyonunu başlatan Mehmetçiğimiz için bu bağışı yapıyorum. Harekata katılan askere nereye diye sorulduğunda ‘Kızıl Elmaya’ cevabını vermiştir. Bu cevabı veren askerin şehitliği arzulaması beni duygulandırmıştır. Ben de askerlerimize bir maaşımı moral ve motivasyon olsun diye bağışlıyorum. Onların fedakarlığının yanında benim yaptığım bu bağış hiçtir. Türk askeri bilsin ki, onların canımızla malımızla yanlarındayız. Kendim ekonomik durumum normal, hiçbir yerden yardım almıyorum. Kendi kendimizi idame ettiriyoruz” dedi.

 

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