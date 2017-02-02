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Asgari ücretle çalışan işçi milyoner oldu

Milli Piyango çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye Malatya’dan satılan çeyrek bilete çıktı. İkramiyeyi kazanan talihlinin asgari ücretle çalışan bir işçi olduğu öğrenildi.

Asgari ücretle çalışan işçi milyoner oldu

02 Şubat 2017 19:57

Milli Piyangonun 29 Ocak çekilişi sonuçları belli oldu. Buna göre 3 milyon TL’lik büyük ikramiye 373000 numaralı çeyrek bilete isabet ederken, biletin Malatya’dan satıldığı öğrenildi. Malatyalı talihlinin ismi henüz bilinmezken, talihlinin hikayesi ise dikkat çekti. Biletin satıldığı bayiinin sahibi Can Yaylagül, bileti alan kişinin devamlı müşterileri olduğunu ifade ederek, “Kendisi sürekli bizden bilet alıyordu. Büyük ikramiyenin kendisine çıktığını da burada öğrendi ve çok sevindi. Kendisi asgari ücretle çalışan bir işçiydi, ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenince ‘Evim yoktu, bu parayla ev alacağım’ diyerek bayiden çıktı” diye konuştu.
Talihlinin parayı Ankara’daki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığını aktaran Yaylagül, ikramiyeyi kazanan kişiye hayırlı olsun temennisinde bulundu. 

Barış Türel


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