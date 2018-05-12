Asgari ücretli Furkan üyesinin banka hesabı 'yok artık' dedirtti

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak'ta, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana terör polisi, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 23 kişi ilk etapta daha sonrada 2 kişi olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın kayıt dışı para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi.

Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin bir çok alanda elde ettikleri gelirleri kayıt dışı olarak sakladıkları belirlendi. Ayrıca Furkan Vakfı üyelerini belli dönemlerde bir araya gelerek, 'İnfak' (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. '1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır' diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

Ekipler ayrıca gözaltına aldıkları bir markette asgari ücretle çalışan Gürbüz K.'nın hesaplarını incelemeye aldı. Polis, yaptığı araştırmada Gürbüz K.'nın hesaplarına 8 yılda 80 milyon liralık işlem hacmi olduğunu ortaya çıkardı. Aynı zamanda Furkan Vakfı'nda temizlikçi olarak da çalışan Gürbüz K. paralardan haberi olmadığını söyledi. Vakfa ait olduğu iddia edilen paraların ise, yine vakıf çalışanı Veysel D. ve örgütün kasası olan firari iş adamı Koray S.'nın hesaplarında sürekli yer değiştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin ise operasyondan kısa süre önce paraları bankadan çektiği anlaşıldı.

Ayrıca polisler, vakfın en büyük gelir kaynaklarından birininde sadaka kutuları olduğunu ortaya çıkardı. 350 adet yapılan sadaka kutularının kentin işlek caddelerinde bulunan iş yerlerine konulup gelir elde edildiği öğrenildi. Sadaka kutularından kazanılan paraların listesini de tutan vakıf yöneticilerinin hazırladığı belgede, 25 sadaka kutusunun çalındığı, 140'nın kayıp olduğu, 350 sadaka kutusunun ise aktif halde olduğunu gösteren bir yazılı belgeye ulaşıldı.

Ayrıca Furkan Vakfı adına her ay 15 bin adet dergi bastırıldığı, üzerinde 5 lira yazan dergilerin 25 liraya satıldığı ortaya çıktı. Her ay kentin belli bölgelerinde kermeslerde düzenleyen vakfın, 2016 yılında 8 kermes düzenlediği bu yollada milyonlarca para kazandığı öğrenildi.

Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya