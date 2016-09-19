Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti. Bakan Müezzinoğlu, Atalay’ın asgari ücret ve emeklilerin zamları ile ilgili taleplerine şöyle karşılık verdi:

"Bugün Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelecek, Eylül ayından itibaren asgari ücretlerin vergi kesitleri dolayısıyla alacakları net ücretler 1230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Bunun telafisiyle ilgili zaten önceki bakanımız şimdiki İçişleri Bakanımız o gün imza atılırken bunun telafi edileceğine dair söz de verilmiş. Maliye Bakanımız ile ben de son iki gündür çalışma ekipleri de çalışıyor. O sözün arkasında onlar da duracaklar ve inşallah bugün Bakanlar Kurulu’nda son şeklini vereceğiz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim hükümetin verdiği, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz 1300 liranın altında bir maaş almayacak. 1300’e tamamlayacak bütün tedbirleri maliye ile görüşerek son şeklini de bugün veya bu hafta veririz. Dolayısıyla asgari ücretlimiz şunu bilsin, 1300 liranın altında bir maaşın muhatabı olmayacak. Diğer konuyu da önümüzdeki süreçle ilgili hükümetimize, Başbakanımıza, BKK’ya götürürüz, onunla ilgili değerlendirmeleri de önümüzdeki günlerde hep beraber paylaşırız."

Emeklilik promosyonları ile ilgili de çalıştıklarını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "Alın teri kutsal, hele asgari ücret gibi çok daha iyi olmasını arzu ettiğimiz ama ülkenin ekonomisiyle de paralel giden bir yapının asgari ücretliyi daha mutlu edecek koşulları da inşallah ülke olarak yakalarız. Burada önemli olan siyasi istikrar, siyasi istikrarın getirdiği ekonomik istikrar, ekonomik büyümeyle birlikte inşallah önümüzdeki süreçler sizin de bizim de arzu ettiğimiz koşulları da yakalarız. Alınterinin hakkını korumakta hep beraber, ülke ekonomik dengeleriyle birlikte inşallah birlikte götüreceğimiz süreçtir" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin esnek çalışma modeli taslağının ne durumda olduğuyla ilgili soru üzerine, "Bu hafta içinde ben yönetmeliğin son sunumunu alacağım, son bir değerlendirmeyi yaptıktan sonra ümit ediyorum ki bu ay sonuna kadar bu yönetmeliği yayınlamış olacağız, büyük oranda hazırlıklar tamamlandı gibi görünüyor" cevabını verdi.

OECD ANKETİ

Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Emeklilik promosyonları ilgili çalışma ne durumda bir sonuç alınacak mı? OECD’nin bir anketi yayınlanmıştı, OECD ülkeleri içerisinde emeklilerin en yoksul olduğu ülkeler arasında Türkiye yüzde 18’de ortalarda yer alıyor. OECD ülkelerindeki bu rakamsa yüzde 10 siz bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz?" soruları üzerine ise şöyle cevap verdi:

"Promosyon konusundaki çalışmalar Sayın Süleyman Soylu Bakanımız döneminde bir noktaya kadar taşınmış ama biz geldiğimizde bayram geldi ve henüz daha o konuyu fiilen çalışma masamıza alıp da bir icraat sürecine önümüzdeki haftadan itibaren alacağız. Gelinen bir nokta var, Başbakanımıza da sunacağız, bankaların bugüne kadar gider hanelerinde görünmeyen bir rakamı zarar gibi görüyor olmaları ve emekliye ödenen maaşların bankalardaki duruş süreleri ortalama bir buçuk, iki gün arasında. Burada arzu ettiğimiz veya emeklinin beklentisi rakamlarını henüz yakalamış değiliz. Medyaya yansıyan bazı rakamlar var, bir kısmı da gerçekten biraz abartılı olması, mümkün görünmeyen rakamlar. Emekliyi de reel olmayan bir algıya taşımamak gerekir. Onların haklarını koruyarak başarabileceğimizin en iyisini başarmak bakan olarak bizim görevimizin ötesine taşıyoruz. İnşallah onun kararını Başbakanımıza bırakarak daha iyi sonuçlar alabilecek bir süreci önümüzdeki günlerde sonuçlandırmaya gayret edeceğiz. Biraz sabırla süreci götürmeye çalışıyoruz ideal bir noktaya alabilmek için".

"OECD ÜLKELERİNİN HİÇBİRİNDE 65 YAŞ ÖNCESİ EMEKLİLİK YOK"

Bakan Müezzinoğlu OECD anketi ile ilgili de, "Emeklilerin OECD ortalamalarına baktığımızda emekliler adına arzu ettiğimiz noktada, daha idealini hepimiz istiyoruz. Ülkenin realitelerini, ekonomik dinamiklerini de göz ardı etmemek lazım. Ne yazık ki bizim bazı popülist politikalarımızın getirdiği sıkıntıları da hem ekonomimiz hem milletimiz ağır bedeller ödeyerek ödedi. Hem de emeklimizin bugünkü durumuna yansıyan bir tablo oldu. Acaba OECD ortalamalarındaki emekli yaşına bakıldığında Türkiye kaçıncı sırada? Ona da bakmak lazım. OECD ortalaması ülkelerde emekli yaşında kanaatim odur ki Türkiye birinci sırada. Çünkü OECD ülkelerinin hiçbirinde 65 yaş öncesi emeklilik yok. Halbuki bizde 39 yaştan itibaren tutun emekli olma süreçlerini devreye soktuğumuz o popülist dönemler var. O nedenle buradaki süreci sağlıklı yönetebilirsek, inanıyorum ki emeklimizin her geçen gün hayat standardını çok daha iyi noktaya taşıyacak süreçleri planlayabiliriz" değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı fonu ve taşeron işçiler için yapılacak sınavla ilgili de taraflarla görüştükten sonra değerlendireceklerini söyledi.