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Aşık oldu okuma yazma öğrendi, 12 kitap yazdı

Batman’da okuma yazma bilmeyen yüzde 100 bedensel engelli Abbas Karabulut’un hayatı, platonik bir aşkla değişti. Karabulut, önce arkadaşlarından okuma yazma öğrendi, ardından biri İngilizce 12 kitap yazdı.

Aşık oldu okuma yazma öğrendi, 12 kitap yazdı

08 Şubat 2018 09:49

Batman’da boynundan aşağısı tutmayan yüzde 100 bedensel engelli Abbas Karabulut’un (32) hayatı, yıllar önce bir kadına platonik bir şekilde aşık olmasıyla değişti. 6 haneli bir mezrada büyüyen ve hiç okula gitmeyen Karabulut, aşık olduktan sonra sevdalandığı kadına duygularını dile getirmek için arkadaşlarından okuma yazma öğrendi. Daha sonra bir sözlük de temin eden Karabulut, kendi çabalarıyla İngilizce öğrendi. Platonik aşkı nedeniyle kitap yazma hevesi başlayan Karabulut, 1’i İngilizce 12 kitap yazdı. Düşüncelerini bedensel engeli nedeniyle çevresindekilerin aracılığıyla dijital ortama aktaran Karabulut, son kitabı “Göçebe Şair”in basılmaya hazır olduğunu belirtti.

Birine sevdalandığını ve bu nedenle aşk üzerine şiirler ve türküler yazdığını anlatan Karabulut, “Müziklerimiz de var, kitap çalışmalarımız da var. Bunların hepsi bir aşkla başladı. Sonrasında da yazdıkça ilerledi. Kitaplarımı aşk ve barış üzerine yazıyorum. Milletimizi bağdaştırıcı bir gaye ile yazıyorum. Düşüncelerimi ben söylüyorum yanımdaki arkadaşlar, komşularımız ya da akrabalarım kağıda döküyor. Sonra kitap haline getiriyorum ve bastırıyorum. Asıl engelli dediklerimiz bedensel engelliler değildir. İmkan tanımayan kişiler engelli oluyor. Engelliler hakkında tabii ki çok eksikliklerimiz var. Bu konuda yetkililerimizden engelli vatandaşlarımıza daha çok imkanlar ve hizmetler sağlanmasını talep ediyorum” dedi.

Manevi değerlere ilişkin bir dernek açmak istediğini de dile getiren Karabulut, “Manevi Değerlerimizi Koruma ve Yaşatma Derneğini açmak için çalışmalarımız var” diye konuştu.

Hüseyin Sakar-Osman Arslan 

 

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