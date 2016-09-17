Olay merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Deste Sokak’ta meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan Şuayip Atçı askerden izin alıp Bursa’ya geldi. İzin bitiminde askeri birliğine dönmeyen Atçı, sosyal medyada tanıştığı 30 yaşındaki Alev K.’nın evine geldi. Genç kızı dışarıya çıkartmak isteyen Atçı, ret cevabı aldı. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Atçı, yanında taşıdığı silahla önce Alev K.’yı göğsünden, sonra da kendisini başından vurdu. Genç kız da saldırgan da öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.