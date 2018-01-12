Diğer
Kategoriler

Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti |Ahmet Şatıroğlu kimdir?

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti.

Aşık Veyselin oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti |Ahmet Şatıroğlu kimdir?

12 Ocak 2018 10:38

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol gibi hastalıklarla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Şatıroğlu, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Aynı evde birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğl'’nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu’nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şatıroğlu'nun cenazesi yarın Sivrialan köyünde toprağa verilecek. 

Ahmet Şatıroğlu kimdir

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında yaşama veda etti.

Hüsnü Ferhat Köse
 

Etiketler: Ahmet Şatıroğlu, Aşık Veysel

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç