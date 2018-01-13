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Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dünyaca Ünlü Halk Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 84 yaşında ölen oğlu Ahmet Şatıroğlu Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aşık Veyselin oğlu Ahmet Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

13 Ocak 2018 13:14

Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol gibi hastalıklarla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan Aşık Veysel'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti. Önceki gün evinde vefat eden Ahmet Şatıroğlu için Sivrialan köyündeki kültür merkezi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Şatıroğlu'nun dini nikahlı eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer'in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında Şatırooğlu'nun bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Tören sonrasında Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel'in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

"Aşık Veysel'in kültürünü yaşatan bir ağabeyimizdi"

Bakan Yılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla'ya gelsek Ahmet ağabey bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel'in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir ağabeyimizdi. Biz kendisinden memnunuz Cenab-ı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivas'ımızın başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. 

Uğur Yiğit - Onur Erden

Etiketler: Ahmet Şatıroğlu

 

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