Asıl hedef 25 yıldır aranan TİKKO üyesiydi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi gecesi 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Küçükçekmece’de bir hücre evinde DHKP-C üyesi Sıla Abalay, polisin ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık vermiş ve çatışma yaşanmıştı. Çatışmada Abalay ölü olarak ele geçirilmiş, aynı evde bulunan TİKKO bağlantılı Mehmet K. sağ olarak ele geçirilmişti.

ASIL HEDEF: 25 YILDIR ARANAN TİKKO ÜYESİ

Abalay’ın öldürüldüğü operasyonun ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube polisinin düzenlediği operasyondaki asıl hedefin, ailesinin örgütten kurtarmak için üç yıldır mücadele ettiği Sıla Abalay değil, ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden’ kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan ve 1992 yılından bu yana aranan yasadışı TİKKO üyesi Rauf E. olduğu ortaya çıktı. TEM ekiplerinin, TİKKO üyesi Mehmet K.yı yakalamak için çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenlediği, Sıla Abalay’ın bu evlerden birinde bulunmasının tesadüf olduğu öğrenildi. Aynı gece TİKKO ve bağlantılı örgütlere yönelik 5 ayrı adrese daha baskın düzenlendiği kaydedilirken, söz konusu adreslerden birinde hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 yıldır aranan Rauf E. de gözaltına alındı.

DHKP-C’li Sıla Abalay’ın ölü olarak ele geçirildiği hücre evine düzenlenen operasyonda aynı evde sağ olarak yakalanan TİKKO bağlantılı TKKKÖ üyesi Mehmet K.’nin yanı sıra, başka bir adreste yıllardır aranan Rauf E. adlı örgüt mensubunun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde yer alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam ediyor.

ABALAY’IN İLK SİLAHLI EYLEMİ 2015’TE

14 yaşındayken evden kaçarak terör örgütü DHKP-C üyeleriyle birlikte kalan ve daha sonra örgüt adına çeşitli silahlı eylemlere adı karışan Sıla Abalay’ın en son eylemi, geçen yıl Aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan’a yönelik silahlı saldırı olmuştu. Savcı Çalışkan’a yönelik düzenlenen saldırıda koruma aracına 3 mermi isabet ederken, Çalışkan olaydan yara almadan kurtulmuş, saldırganlar gecenin karanlığından da faydalanarak olay yerinden kaçmıştı. Polis tarafından defalarca gözaltına alınan Sıla Abalay’ın adı ilk olarak 2015 yılında İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde Kasım Bosat adlı kişinin silahla öldürülmesi olayı ile duyuldu.

Aile kızlarını örgütten kurtaramadı

TİKKO’nun İstanbul’daki hücre evlerine düzenlenen operasyon sırasında öldürülen DHKP-C üyesi Sıla Abalay’ın ailesinin ise kızlarını üç yıldır örgütten kurtarmak için mücadele verdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Sıla Abalay, 11’inci sınıfta okurken, Kıraç’ta bir tiyatro kursuna gitti. Babası Türkmenistan’da işçi olarak çalışan Abalay, bu tarihten sonra örgüte katıldı. Annesi kızını kurtarmak için günlerce mücadele etti. Başarılı olamayınca babasına haber verildi. Baba da kızı Sıla Abalay’ı örgütten kurtarmayı başaramadı.

Sadık Kahraman