Asılarak öldürülen kedinin yavruları da kesilerek öldürülmüş

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Osmangazi Mahallesi 108 Evler Mevki'ndeki bir apartmanın girişinde dün yaşanan vahşet sonrasında mahalle sakinleri, asılarak öldürülen kedinin yavrularını da anneleri gibi vahşice ve kesilerek öldürüldüğünü söyledi. Dün sabah saatlerinde okullarına giden çocuklar tarafından fark edilen ve Turhal Belediyesi'ne haber verilmesiyle birlikte sosyal medyada büyük tepki toplayan vahşet sonrasında mahalle sakinleri olayın faillerinin bulunmasını istiyor. Asılarak katledilen kedinin kardeşine ait olduğunu belirten Arife Aslan, "Bu kedi bizim kedimizdi. Önceden beş tane yavrusu vardı. Yavruları feci şekilde öldürdüler, annelerini de buraya astılar. Önceden doğurduğu yavrularını bacaklarını ayırarak boynuna takmışlar, diğer yavrunun kuyruğunu kökten kesmişler, derisini sıyırmışlar yavru kedi miyavlayarak yaralarını bize gösteriyordu. Kedilere bu şekil davranan cani kim bilmiyoruz. Kedileri öldüren bizi de öldürür. Yetkililere sesleniyorum lütfen bu caniyi bulsunlar" diye konuştu.

Evinden çöp dökmeye giderken çocukların seslerinden olayı fark ettiğini ifade eden Zeynep Kırca ise, "Olay yerine geldiğimde kedi yoktu, çocukların çektiği fotoğraflardan tanıdım. Arife Aslan ablamdan aldığım benim kedim, çok üzgünüm dünden beri ağlıyorum. Bunu bu gün kediye yapan yarın çoluğa çocuğa yapar, kadına yapar, herkese yapar. Bu cani kişinin bulunmasını istiyorum" diyerek yetkililere seslendi.

İlçede yavru kedileri kesici aletlerle öldüren ve son olarak da anne kediyi ipe asarak katleden kişi veya kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Dursun Ekrem Er - Cüneyt Sevindik

