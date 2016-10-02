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Aşiret iddiasına Şanlıurfa’dan sert tepki

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ikinci kalkışmanın güneydoğudan başlatılacağı ve İngilizlerin bölgedeki aşiretlerin borçlarını ödediği şeklindeki iddialara bir tepki de Şanlıurfa’dan geldi. Badıllı aşiretinin kanaat önderi Hacı Osman Badıllı, iddiaları sert bir dille yalanlayarak, aşiretlerin bayrağını, vatanını ve namusunu satamayacağını söyledi.


02 Ekim 2016 17:08

İkinci darbe girişiminin güneydoğudan başlayacağı yönünde iddialarda bulunan emekli asker Hasan Atilla Uğur’un açıklamalarına Badıllı aşiretinin önde gelen ismi 95 yaşındaki Osman Badıllı’dan sert tepki geldi.
Aşiretlerin bayrağını, vatanını ve namusunu satamayacağını söyleyen Osman Badıllı, "Aşiretler olarak Fransızların Şanlıurfa’yı işgal ettiği dönemde nasıl ihanet etmediysek şimdi de ihanet etmeyiz" dedi.
Şanlıurfa’nın kurtuluş mücadelesi dönemindeki bir olayı anlatarak konuşmasına başlayan Osman Badıllı, "Fransız komutanlar Şanlıurfa Ağızhan Köyündeki amcam Sait Badıllı’nın yanına geldi. Kendileri ile mücadeleye girmemelerini, kendilerini komutan yapacaklarını ve iradeyi kendilerine teslim edeceklerini söyledi. Buna rağmen amcam Sait Badıllı, kanının son damlasına kadar işgalcilerle mücadele edeceğini söyledi" diye konuştu.

Osman Badıllı konuşmasında, "Aşiretler iffetlidir, şereflidir. Aşiretler vatanına ihanet etmez. Bu devlet bizim sembolümüzdür, şerefimizdir, namusumuzdur. İnsan olan namusuna, şerefine ihanet eder mi? 15 Temmuz darbe girişimine kim teşebbüs etmişse Allah onların belasını versin. Kim bu hükümeti ve devleti yıkmak istemişse namussuzdur. Devletimiz, hükümetimiz sağlamdır. Her şeyimiz yerindedir. Biz devletimize, hükümetimize bağlıyız. Aşiretlerin hiçbiri para almaz. Devlete bu ihaneti yapan kendi namusuna da ihanet etmiştir. Doğu ve güneydoğudaki bütün aşiretler böyle bir işe girişmezler. Yalandır, iftiradır. Biz imanlıyız, biz dindarız" ifadelerini kaydetti.


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