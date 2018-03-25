Diğer
Kategoriler

Aşiret oraya aktı! Dev konvoy

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı zaferini kutlayan 10 bin kişilik Arap kökenli Tayy Kabilesi'nin yüzlerce üyesi Türk bayraklarıyla Afrin'in Cinderes kasabasını gören Bayraklı Tepe'ye araç konvoyuyla gelerek dua ettikten sonra halay çekip göbek attı, ardından da kurban kesti.

Aşiret oraya aktı! Dev konvoy
Aşiret oraya aktı! Dev konvoy - Foto Galeri

25 Mart 2018 17:57

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesini 18 Mart'ta ele geçirmesi üzerine kutlamalar devam ediyor.
4 aşiretten oluşan, 10 bin kişinin bulunduğu Arap kökenli Tayy Kabilesi de harekatta kazanılan zaferi kutlamak için araçlarıyla oluşturdukları uzun konvoyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Afrin'in Cinderes kasabasını gören Davutpaşa Mahallesi'ndeki Bayraklı Tepe'ye geldi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup Kur'an okuduktan sonra şehitler için dua etti. 

Grup adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hep birlikte bu güzel günü bir arada kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer'. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağolsunlar, varolsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle cenneti alaya layık görsün Rabbim” diye konuştu. 

Kalabalık kabile üyeleri daha sonra toplanarak halay çekti. 

Halayın ardından kabile üyeleri göbek atarak Zeytin Dalı Zaferi'ni doyasıya kutladı.
Etkinliğin sonunda zafer adına kurban kesildi.  

Nuri Pir - Halil Koyun - Ecevit Cemiloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç