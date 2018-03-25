Aşiret oraya aktı! Dev konvoy

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesini 18 Mart'ta ele geçirmesi üzerine kutlamalar devam ediyor.

4 aşiretten oluşan, 10 bin kişinin bulunduğu Arap kökenli Tayy Kabilesi de harekatta kazanılan zaferi kutlamak için araçlarıyla oluşturdukları uzun konvoyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Afrin'in Cinderes kasabasını gören Davutpaşa Mahallesi'ndeki Bayraklı Tepe'ye geldi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup Kur'an okuduktan sonra şehitler için dua etti.

Grup adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hep birlikte bu güzel günü bir arada kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer'. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağolsunlar, varolsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle cenneti alaya layık görsün Rabbim” diye konuştu.

Kalabalık kabile üyeleri daha sonra toplanarak halay çekti.

Halayın ardından kabile üyeleri göbek atarak Zeytin Dalı Zaferi'ni doyasıya kutladı.

Etkinliğin sonunda zafer adına kurban kesildi.

Nuri Pir - Halil Koyun - Ecevit Cemiloğlu

