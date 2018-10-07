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Aşırı hız kaza getirdi: 2 yaralı

Aşırı hız kaza getirdi: 2 yaralı
Aşırı hız kaza getirdi: 2 yaralı

Kütahya'da aşırı hızla seyreden bir araç, önce önüne çıkan araca çarptı, çarptığı araç ise daha sonra park halinde başka bir araca çarpması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi sanayi kavşağında meydana geldi. Yolda aşırı hızla seyreden A.Ş. yönetimindeki 43 BC 155 plakalı araç, İ.Ç. yönetimindeki 43 SR 494 plakalı araca çarpması sonucu 43 SR 494 plakalı araç ise park halinde bulunan 43 AAH 577 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası cadde trafiğe kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri ise araçları yan yollara yönlendirildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı
Hüseyin Can Aksu
 

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