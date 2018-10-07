Aşırı hız kaza getirdi: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi sanayi kavşağında meydana geldi. Yolda aşırı hızla seyreden A.Ş. yönetimindeki 43 BC 155 plakalı araç, İ.Ç. yönetimindeki 43 SR 494 plakalı araca çarpması sonucu 43 SR 494 plakalı araç ise park halinde bulunan 43 AAH 577 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası cadde trafiğe kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri ise araçları yan yollara yönlendirildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

Hüseyin Can Aksu

