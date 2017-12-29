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Aşırı hız ve alkol kaza getirdi: 2 yaralı

Ankara’da alkollü olduğu belirtilen sürücünün aşırı hızlı kullandığı otomobil, önce refüje ardından da MOBESE kamerasının direğine çarptı. Kazada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Aşırı hız ve alkol kaza getirdi: 2 yaralı

29 Aralık 2017 08:13

Kaza, gece saatlerinde Keçiören Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yozgat Bulvarı üzerinde Etlik istikametinde seyreden 06 FH 4598 plakalı otomobil, Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi önündeki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da MOBESE kamerasının direğine çarptı. Hurdaya dönen araçtaki Volkan M. ile Mustafa A. yaralandı.

Kazanın gürültüsüyle sarsılan yol üzerindeki taksi durağının çalışanları aracın yanına gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Sedyeyle ambulanslara taşınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şahıslar daha sonra tedavi edilmek üzere en yakın hastanelere götürüldü.

Aracın motorundan dumanlar çıktığını gören ekipler, itfaiyeyi de kaza yerine çağırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için kavşakta trafik önlemi aldı. Aracın akü kutup başını söken itfaiye erleri, motora su sıkarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Görgü şahitlerinin aşırı hızlı gittiğini belirttiği otomobilin hız göstergesi 80 kilometrede takılı kaldı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün koltuğunun altında bira kutuları bulundu. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. 

Etiketler: alkol, ankara, kaza

 

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