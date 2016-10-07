Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Çayırova D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu söylenen Behçet Ö. idaresindeki 34 M 5796 plakalı Gebze-Harem seferini yapmakta olan minibüs, 34 GM 9746, 34 LC 163 ve 34 TG 4505 plakalı servis araçlarına ve 35 HTA 23 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 GM 9746 plakalı servis aracında Umut Reşit Güner isimli üniversite öğrencisi sıkışırken toplamda 12 kişi yaralandı. Kazayı gören çevrede ki diğer vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri 34 GM 9746 plakalı servis aracında sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından araç içerisinde sıkışan Umut Reşit Güner isimli üniversite öğrencisi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerini teslim edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan öğrenci özel bir hastaneye kaldırılırken diğer yaralı vatandaşlar Gebze, Darıca ve Çayırova’da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaan Kızıl

KOCAELİ