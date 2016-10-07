Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aşırı hız yapan minibüs 4 araca çarparak dehşet saçtı: 1’i ağır 12 yaralı

Aşırı hız yapan minibüs 4 araca çarparak dehşet saçtı: 1’i ağır 12 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen minibüsün 4 araca birden çarpması sonucunda 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Aşırı hız yapan minibüs 4 araca çarparak dehşet saçtı: 1i ağır 12 yaralı

07 Ekim 2016 00:54

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Çayırova D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu söylenen Behçet Ö. idaresindeki 34 M 5796 plakalı Gebze-Harem seferini yapmakta olan minibüs, 34 GM 9746, 34 LC 163 ve 34 TG 4505 plakalı servis araçlarına ve 35 HTA 23 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 GM 9746 plakalı servis aracında Umut Reşit Güner isimli üniversite öğrencisi sıkışırken toplamda 12 kişi yaralandı. Kazayı gören çevrede ki diğer vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri 34 GM 9746 plakalı servis aracında sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun süren kurtarma çalışmalarının ardından araç içerisinde sıkışan Umut Reşit Güner isimli üniversite öğrencisi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerini teslim edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan öğrenci özel bir hastaneye kaldırılırken diğer yaralı vatandaşlar Gebze, Darıca ve Çayırova’da bulunan hastanelere kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaan Kızıl
KOCAELİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!