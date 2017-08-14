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Aşırı hızla gelen kaza: 3 yaralı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü seyyar kokoreççi minibüsüne daldı. Yaya yolundan kimsenin geçmemesi ve kokoreççinin açık olmaması ise büyük bir kazayı önledi.

Aşırı hızla gelen kaza: 3 yaralı

14 Ağustos 2017 09:57

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya Yolu üzerinde hızını alamayan 34 FR 8662 otomobil sürücüsü Sami I. (46) direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki seyyar kokoreççi minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet D.'ye ait kokoreç tezgahı haline getirilmiş minibüs ve otomobil hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan Muhammet K. (22) ve Erden B. (52) hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, sürücü Sami I. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza esnasında yaya yolundan kimsenin geçmemesi ve kokoreççi minibüsünün açık olmaması olası büyük bir kazayı önledi. Polis ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Samet Doğru - Abdullah Çibir

Etiketler: Aşırı hız, bursa, kaza


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