Aşırı kar yağışı kayısı ağaçlarının dallarını kırdı

Fatih, Bağköyü, Resuluşağı, Kayadibi gibi yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde 1 metreyi geçen kar yağışına dayanamayan onlarca kayısı ağacının dalları kırılırken bazı ağaçlar ise ortadan iki ayrıldı. Karşı yağışı sonrası kayısı ağaçlarının dallarının kırıldığını bazı ağaçların ise yıkıldığını gören bahçe sahipleri hasarın büyük olduğunu belirterek, yetkililerin konuyla ilgili çalışma başlatmalarını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan iki gündür ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının elektrik direklerine zarar vermesi sonucu birçok mahalleye de elektrik verilemiyor. Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda elektrik direğinin devrilmesi ve tellerini kopması sonucu 10'un üzerinde mahalleye elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin, yeni direk dikme ve elektrik telleri çekme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hasan Eryılmaz