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Aşırı kardan ağıl çöktü, 300 koyun kar altın kaldı

Bursa’da aşırı kar yüzünden ağıl çöktü. 300 küçükbaş hayvan kar altın kaldı. 50'si telef olurken geri kalanı AFAD, Jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.


31 Aralık 2016 11:59

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 3 gündür devam eden aralıksız kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünden itibaren şiddetli bastıran kar Nilüfer ilçesi Atlas mahallesinde 1,5 metreyi buldu. Aşırı yağan kar sebebiyle Ali Beyhan’a ait içinde 300 adet koyun ve keçinin bulunduğu ağıl çatısında biriken kara dayanamayarak büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ağılın çökmesiyle birlikte hayvanlar kar altında kaldı. Çoğunluğu koyun ve keçiden oluşan 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Kurtarma ekipleri ve Jandarma'ya haber verilmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesine ait greyderler kapalı olan yolu açarak AFAD ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla 250 küçük baş hayvan kurtarılırken 50 hayvanın da telef olduğu anlaşıldı. Dün akşam üzeri başlayan kurtarma çalışmaları gece saat 02.00’ye kadar devam etti. 

Burak Türker


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