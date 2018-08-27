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Aşırı sıcaklıklar bir tek onlara yaradı

Yaz dönemi ile birlikte etkili olan aşırı sıcaklıklar, kış sofralarının vazgeçilmezi haline gelen kurutmalık sebze hazırlayanlara yaradı.

Aşırı sıcaklıklar bir tek onlara yaradı

27 Ağustos 2018 17:05

Yaz mevsimi ile birlikte 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, Türkiye'nin 81 iline gönderilen ve farklı ülkelere de ihraç edilen biber, patlıcan ve kabak kurutmalıklarını hazırlayan bölge insanına yaradı. İpe dizilen ve kurulan ağaç iskeletlere asılarak kurutulan patlıcan, kabak ve biberler, aylardır yağış olmaması ve aşırı sıcakların etkili olması nedeniyle tamamen ve hızlı bir şekilde kuruyor. Hasat edilen tonlarca ürün hedeflenen zamanda kurutulurken tamamen kuruyan sebzelerin nemli kalması ve çürümesi de engelleniyor. 

Sıcaklardan en çok memnun olanın kurutmalık işle uğraşanlar olduğunu belirten üretici Mustafa toz, "Sıcaklıklar bizim için çok iyi. Kurutmalıklar kaliteli çıkıyor. Salça, isot, pul biberi hepsi sıcaklarda daha kaliteli oluyor. Fiyatları elimizden geldiği kadar düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. Fiyatları yükseltirsek, tüketimde sıkıntı yaşanır"
Mustafa Toz, ipte kurutulan sebzelerin hem daha sağlıklı olduğunu hem de doğal olduğunu belirterek, kalitesiz sebzelerin ipte kurutma imkanını olmadığını da kaydetti. 

Üreticilerin de çalışanların da yüzü güldü 

Her yıl Türkiye'nin 81 il ilinden gelen kurutulmuş biber, patlıcan ve kabak talebini karşılayan üreticiler, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere de kurutmalık ihraç ediyor. 

Sıcak havalar nedeniyle üreticiler dünyanın dört bir tarafındaki tüketiciye daha kaliteli bir ürün sunabilmenin memnuniyetini yaşarken, başta kadınlar olmak üzere sektörde iş imkanı bulan yöre insanı ise hava koşulları nedeniyle bereketli bir sezon geçirmenin sevincini yaşıyor. 

İpe dizilmiş 50 adet kurutulmuş acı ve tatlı biberin fiyatı 7-10 TL, patlıcanın fiyatı 8-12 TL arasında değişirken kabak ise 15-20 TL arasında fiyata satılıyor.  

Mehmet Bulut

Etiketler: Aşırı sıcaklıklar

 

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