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Aşırı soğuk havaya rağmen harçlıklarını çıkartmak için müzik yapıyorlar

Eskişehir'de aşırı soğuk havaya rağmen kendi enstrümanlarıyla müzik yapan liseli öğrenciler, vatandaşları eğlendirirken aynı zamanda harçlıklarını da çıkarıyor.

Aşırı soğuk havaya rağmen harçlıklarını çıkartmak için müzik yapıyorlar

05 Ocak 2017 10:57

Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi iki genç, 2 Eylül Caddesi üzerinde, aşırı soğukta hem sanatlarını icra ediyor hem de günlük harçlıklarını çıkartmaya çalışıyor. Lise 3’ncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Casım Bakır, kendi ekmeklerini az da olsa kazanmaya çalıştıklarını, her şeyi aileden beklemediklerini, soğuk da olsa, sıcak da olsa bu işi yapmaya çalıştıklarını söyledi. "Biz, daha farklı işlerde yapabilirdik, ama kendi alın terimiz olan bu işi tercih ettik" diyen Bakır, “Amaç harçlığımız çıksın, Hamamyolu, İki Eylül, Doktorlar gibi insanların yoğun olduğu caddeler üzerinde çalıp söylüyoruz. Biz burada hırsızlık yapmıyoruz. Milletin alın terini, ekmeğini çalmıyoruz. Burada kendi hakkımızla kazanıyoruz. İnşallah üniversite de hedefim hukuk fakültesi” dedi.
Bir buçuk senedir bu işi yaptıklarını dile getiren lise 4’ncü sınıf öğrencisi Doğukan Yener ise, "Baktık kazancımız güzel, ailemize yük olmayalım diye günlük harçlıklarımızı çıkartıyoruz. Bu soğukta, illa ki üşüyorum, ama ihtiyacımızdan dolayı yapıyoruz. Şuan parmaklarımın ikisini hissetmiyorum. Ortalama günde 1- 1 buçuk saat çalışıyoruz. Kimi zaman sadece dolmuş parası kazanıp gittiğimiz oluyor, kimi zaman da 150-200 lirayla eve döndüğümüz oluyor” ifadelerini kullandı.
Müzikle ilgili geleceğe dönük bir hedefinin olmadığını da vurgulayan Yener, polis olmak istediğini dile getirdi.
 


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