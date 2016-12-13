Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aşırı yüke dayanamayan 84 elektrik trafosu yandı

Aşırı yüke dayanamayan 84 elektrik trafosu yandı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altını gördüğü Mardin ve Batman’da elektriği, amacının dışında ısınmada kullanılması yüzünden art arda trafolar yanmaya başladı. Kayıt dışı kullanımın da etkisi ile elektrik israf düzeyinde kullanılınca, son iki haftada sadece bu 2 ilde aşırı yüke dayanamayan 84 trafo yandı.

Aşırı yüke dayanamayan 84 elektrik trafosu yandı

13 Aralık 2016 09:51

En fazla trafo yangını Mardin’de yaşandı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, havaların soğuması ile elektrikli ısıtıcılar ile ısınmanın yaygın olması yüzünden elektrik hatlarına aşırı yük bindiğini söyledi. Bulut, aşırı yüke dayanamayan Kızıltepe’de 21, Mazıdağı’nda 11, Derik’te 9, Nusaybin’de 10, Artuklu’da 8 olmak üzere toplam 59 trafonun bu yüke dayanamayarak yandığını açıkladı.

Isınma amaçlı kullanmayın
Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Bulut, israf düzeyindeki aşırı tüketim yüzünden yaşanan bu arızalar yüzünden insanların karanlıkta kaldığına dikkat çekerek, bu arızaları gidermek üzere ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını kaydetti. Bulut, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bedelsiz tüketim alışkanlığının terk etmeleri ve elektriği ısınma amaçlı olarak kullanmamaları gerektiğini de belirtti.

Batman’da da 25 trafo yandı
Kayıt dışı tüketimin neden olduğu aşırı tüketimin olumsuz yönde etkilediği yerlerden bir diğeri ise Batman oldu. Batman’da son dönemde içerisinde 25 trafo ile 40 adet termik manyetik şalter yandı.
Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Faruk İşlek, havaların soğuması ile günlük elektrik tüketiminin 6 milyon 500 bin kWh’ye çıktığını söyledi. Trafo ve kabin bakımlarının yanı sıra hat bakım-onarım çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini ifade eden İl Müdürü İşlek, kesintilere sebep olan bu arızaların yaşanmaması için, tüketicilerden bir kez daha israf ve kayıt dışı elektrik kullanımından vazgeçmelerini istedi. 

Etiketler: aşırı yük, trafo


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç