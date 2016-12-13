En fazla trafo yangını Mardin’de yaşandı. Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, havaların soğuması ile elektrikli ısıtıcılar ile ısınmanın yaygın olması yüzünden elektrik hatlarına aşırı yük bindiğini söyledi. Bulut, aşırı yüke dayanamayan Kızıltepe’de 21, Mazıdağı’nda 11, Derik’te 9, Nusaybin’de 10, Artuklu’da 8 olmak üzere toplam 59 trafonun bu yüke dayanamayarak yandığını açıkladı.

Isınma amaçlı kullanmayın

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Bulut, israf düzeyindeki aşırı tüketim yüzünden yaşanan bu arızalar yüzünden insanların karanlıkta kaldığına dikkat çekerek, bu arızaları gidermek üzere ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını kaydetti. Bulut, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bedelsiz tüketim alışkanlığının terk etmeleri ve elektriği ısınma amaçlı olarak kullanmamaları gerektiğini de belirtti.

Batman’da da 25 trafo yandı

Kayıt dışı tüketimin neden olduğu aşırı tüketimin olumsuz yönde etkilediği yerlerden bir diğeri ise Batman oldu. Batman’da son dönemde içerisinde 25 trafo ile 40 adet termik manyetik şalter yandı.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Faruk İşlek, havaların soğuması ile günlük elektrik tüketiminin 6 milyon 500 bin kWh’ye çıktığını söyledi. Trafo ve kabin bakımlarının yanı sıra hat bakım-onarım çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini ifade eden İl Müdürü İşlek, kesintilere sebep olan bu arızaların yaşanmaması için, tüketicilerden bir kez daha israf ve kayıt dışı elektrik kullanımından vazgeçmelerini istedi.