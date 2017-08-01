Asırlık armut ağacında dört farklı lezzet

İlçeye bağlı Suçıkağı Yaylasında dedelerinden kalan ve çocukluk yıllarının geçtiği bahçedeki asırlık taş armut cinsi ağacın geçen zamana yenik düştüğünü söyleyen Erdal Gözüküçük, yüz yıllık armut ağacını gençleştirme amacıyla çeşit değiştirme aşılamaları yaptıklarını ve armudun farklı türlerini aşılayıp, çok iyi verim aldıklarını söyledi.



Özel bir şirkette çalışan Gözüküçük, “İş saatlerimin dışında zamanımı bahçemizde geçiriyorum. Burada çok çeşitli meyveler ve sebzeler yetiştiriyorum. Zaten buranın havası ve toprağı da çok güzel. Armut ağacımız çok eski yüz yıllık bir ağaç. Çok büyük ve uzun bir ağaçtı. Ama zamana yenik düştü. Biz de gençleştirmek amacıyla çeşit değiştirdik. Ağacımıza dört farklı çeşit armut aşıladık. Edindiğim aşılar da buraya uyum sağladı. Çok güzel bir verim aldık” dedi.



Asırlık ağacın asıl meyvesinin bölgede biraz geç yetişen aromalı bir tür olarak bilinen taş armut olduğunu ifade eden Gözüküçük, şöyle devam etti:

“Aşıladığımız asırlık armut ağacımızda taş armudumuz yanında, kış armudu aşısı yaptık. Kış armudu biraz daha geç yetişir. Bu yörede eskiler bilir. Samana gömerlerdi. O zamanki şartlarda. Kışa doğru harika bir tadı var. Kışın tüketilen bir çeşit. Yine İngiliz kökenli Williams çeşidimiz var. Çok çabuk uyum sağladı. Bu da şu an piyasadaki en iyi armut türlerinden biridir. Tadı harikadır. Yağlı bir tadı ve hoş bir aroması vardır. Piyasaya hakim bir diğer armut çeşidi ise deveci armududur. Oldukça iri ve büyük olan deveci armudu çok lezzetli, şekerlidir.”

Evine misafirliğe gelen yakınlarının bahçesine hayran kaldığını belirten Gözüküçük, bahçesinde birçok tür meyve olmasına rağmen arkadaşlarının en çok da dört farklı tadı bir ağaçtan almanın hoşlarına gittiğini ve dolayısıyla da bu durumun da kendisini oldukça mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Mustafa Mert