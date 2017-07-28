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Asırlık çınar böyle devrildi

Çengelköy Çınaraltı'nda bulunan asırlık çınarın devrildiği anlar kameralara yansıdı.

Asırlık çınar böyle devrildi

28 Temmuz 2017 11:51
Asırlık çınar böyle devrildi - Tıkla İzle

Çengelköy Çınaraltı'nda bulunan asırlık çınar devrildiği sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Görüntülerde vatandaşların yağmur öncesi kaçmaya başladığı ve ardından gelen yoğun yağış ile şiddetli fırtına görülüyor. Bir anda kamera kararıyor ve asırlık çınarın devrildiği görülüyor.

Sabah saatlerinde tarihi çınarı müdahale eden İBB ekipleri çınarı kurtarmak için dallarını budadı ve köklerini koruma altına alarak tedbir aldı. Çınarın tekrar aynı yerine tekrara dikileceği belirtildi. 

Mustafa Esen


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