Asırlık çınar böyle devrildi

Çengelköy Çınaraltı'nda bulunan asırlık çınar devrildiği sırada güvenlik kameraları da kayıttaydı. Görüntülerde vatandaşların yağmur öncesi kaçmaya başladığı ve ardından gelen yoğun yağış ile şiddetli fırtına görülüyor. Bir anda kamera kararıyor ve asırlık çınarın devrildiği görülüyor.

Sabah saatlerinde tarihi çınarı müdahale eden İBB ekipleri çınarı kurtarmak için dallarını budadı ve köklerini koruma altına alarak tedbir aldı. Çınarın tekrar aynı yerine tekrara dikileceği belirtildi.

Mustafa Esen