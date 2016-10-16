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Asırlık çınar cumhurbaşkanını görmek istiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Hamit Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyor.


16 Ekim 2016 18:30

Türkiye Gençlik Vakfı İznik İlçe Temsilciliği yöneticileri ’Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla İznik’te yaşayan 105 yaşındaki Hamit Biçer’i evinde ziyaret etti. TÜGVA İznik İlçe Temsilcisi Engin Semerci, yönetim kurulu üyeleri Enes Çakar, Sümeyye Tosun ve Samet Şimşek, İznik’in en yaşlısı 105 yaşındaki Hamit Biçer’i evinde ziyaret ederek duasını aldı. Ziyarette asırlık Hamit dede hayatından kısa kesitlerle deneyimlerini gençlerle paylaştı. Biçer, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek. Niyetiniz halis ise işiniz hayırlı olur. Bizim sağlığımız önemli değil önemli olan devletin bekası. Ben Demirel’in dönemini de yaşadım, Özal’ın dönemini de. Kaç kez darbe oldu bu ülkede. Ama bu sefer başkaydı. Biz de inandık bu FETÖ denen adama, ama adam değilmiş. Müslüman adam beddua eder mi? Müslüman adam katliam yapar mı? Devletin başı o milletin imamıdır. İmam da peygamber vekilidir. Din adamı devletin aleyhinde işe kalkışır mı? Sayın cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Hep onun için dua ediyorum. Bizim artık vaktimiz geldi. Tek hayalim var, cumhurbaşkanımızı görmek. Bana gelmesi ayıp olur koca devletin başı bize gelmez. Ama benim tek hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek. Her şey iyi olacak. Allah cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat versin. Sizden de isteğim devlete yardım edin" dedi.
Halil Ataş

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