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Asırlık dövme geleneği sergiye dönüştü

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç’in Mardin’de asırlara dayanan dövme geleneği ve kültürünü “Dövme / Dek” adıyla kitaplaştırdığı çalışması sergiye dönüştü. Bahçeşehir Kolejinin katkılarıyla Mardin Müzesi’nde düzenlenen “Sonsuza ‘DEQ’ Değerlerimiz” başlıklı serginin açılışı Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçekleşti.

Asırlık dövme geleneği sergiye dönüştü

05 Mart 2018 09:42
Asırlık dövme geleneği sergiye dönüştü - Tıkla İzle

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçmişi asırlara dayanan dövme geleneğini Mardin’deki örnekleriyle ele alan araştırmasını kitaba dönüştüren Bahçeşehir Koleji Mardin Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç’in Mardin Valiliği Yayınları tarafından yayımlanan “Dövme / Dek” kitabını temel alan sergi, Mardin Müzesi’nde sergilendi. Kitap çalışmasında kullanılan ve Mardin’deki geleneksel dövme örneklerini gözler önüne seren fotoğrafların sergilendiği “Sonsuza ‘DEQ’ Değerlerimiz” 9 Mart tarihine kadar Mardin Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

“Mezopotamya Kültürü hiçbir zaman ölmeyecek”

Sergi açılışında konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel Mezopotamya kültürünün ölmeyeceğine inandığını söyleyerek, “Mardin’imizde kültürlerimizin bir arada yaşadığı bu coğrafyada böyle bir etkinliği kurumumuz öğretmenlerinden biri olan Sibel öğretmenimizin yapmasından dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Şuna inanıyorum ki bizim değerlerimiz ve kültürümüz asla ölmeyecektir. Mezopotamya kültürü ölmeyecektir. Mezopotamya kültürünün insanlık tarihi yaşadığı sürece yaşayacağını düşünüyorum” dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Abiç ise yapmış olduğu konuşmada, “Taşı toprağı sanat ve kültür kokan Mardin’imizin asırlara dayanan kültürel zenginliklerini sizlere sunarken; aşklara, savaşlara, barışa, törelere, geleneklere ev sahipliği yapmış bu güzel memleketin, yok olmaya yüz tutmuş değerlerini gelecek nesillere aktarmak adına şehrimin umudunu, şehrimin kültürel zenginliklerini sizlere sunmaktan onur duyuyorum. Dövme geleneği Mardin'in kültürel zenginliğinin kaynağı olan Süryani, Yezidi, Arap, Türk ve Kürt kültür ve geleneğini ortak bir çatı altında yansıtıyor. Bu değerli kültürel mozaiği yansıtan geleneğin sonraki kuşaklara anlatacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Biz eğitimcilerin en büyük görevlerinden birinin sonraki nesillere değerlerimizi ve kültürel mirasımızı aktarmak olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Sonsuza DEQ Değerlerimiz” sergisinin açılışında ayrıca Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin eğitim sistemi ve 13. yüzyılda yaşamış ve o dönemde yaptığı robot benzeri aletlerle ve mühendislik çalışmalarıyla öne çıkmış Ebu El-Cezeri hakkında sunum gerçekleştirdi.
 

Etiketler: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, dövme, mardin

 

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