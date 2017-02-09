Konu ile ilgili Domaniç Kaymakamlığından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kaymakamlığımıza yapılan ihbar üzerine söz konusu şirkete ait sülfürik asit taşıyan bir tankerin yüksek miktarda asit sızdırdığı tespit edilmiş, araç tahliye edilmek üzere Domaniç çıkışında Emniyet ekiplerimiz tarafından çevrilmiştir. İl çevre ve şehircilik müdürlüğü ekiplerine haber verilmiş gerekli tutanakların tutulması sağlanmıştır.

Güvenlik kuvvetleri eşliğinde Akşam saatlerine kadar süren çalışma ile sızma yaratan asit tankeri başka bir tankere tahliye edilmiş, asit sızan yerlere kireçleme yapılarak zararın minimum seviyeye indirilmesi sağlanmıştır. 8 Şubat 2017 tarihinde ise asit sızan toprak tabakası iş makinaları ile kazınarak temizlenmiş; üzerine yeniden kireç dökülmüş ve çevrenin mıcır serilerek eski haline getirilmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan firmanın yapılan kontroller neticesinde hız sınırı ihlali yaptığı ve şoförün SRC5 (tehlikeli madde taşıma belgesi) bulunmadığı tespit edilmiş.Hız ihlali 206 TL, SRC 5 (tehlikeli madde taşıma) belgesi olmadığından sürücüye 248 TL, şirket sahibine 625 TL ceza kesilmiştir.(Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100 bin Türk Lirasından 1 milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir) Tüm bu yaşananlardan dolayı ETİ Bor işletmeleri ile yapılan yapıcı istişareler sonucu asit tankerlerinin Domaniç güzergahından geçişi durdurulmuştur. 9 Şubat 2017 tarihinde ilçe trafik komisyonumuz toplanmış, konunun detaylı incelenmesinin yapılmasını sağlamak üzere bir komisyon oluşturulmuş; bölgenin asit kamyonlarının geçişine uygun olup olmadığını kararlaştırmak için bir rapor hazırlanması istenmiştir.

Rapor neticesinde konu il trafik komisyonumuza götürülecek olup alınan kararlar kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır” denildi.