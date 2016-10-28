Kükürt (sülfür) yanınca sülfür dioksit gazının ortaya çıkardığını söyleyen Altıok, “ Bu gazın çok yoğun rahatsız edici kokusu vardır ve bunu soluyan insan ve hayvanların nemli mukozaları olan göz, burun, boğaz ve bronş gibi organlarındaki nem ile temas edince sülfürik aside dönüşür. Bu etkiler 10-15 dakikada ortaya çıkar. Sülfürik asit çok yakıcıdır ve gözde kornea irritasyonu ile yanmadan körlüğe kadar giden hasarlar oluşturur. Boğazda yanma, bronkospazm, nefes darlığı, öksürük, akciğer ödemi ve daha sonra bakteriyel zatüre, kalp yetmezliği ve erken doğuma yol açabilir. Astım, kalp-akciğer hastaları ve çocuklar en hassas gruptur ve ölüme neden olabilir” dedi.

“Asit yağmuru sırasında kapalı alanlarda bulunun”

“Sülfür dioksit gazı atmosferde suyla birleşince sülfürik asit yağmurları oluşur” diyen Altıok, sözlerine şöyle devam etti;

Bu yağmura maruz kalan kişilerde deride yanık veya donmaya neden olur ve sonuçta deride sararma ve kalıcı yaralar oluşabilir. Asit yağmuru bir çevre felaketidir, fakat insanlar kapalı yerlerde kalarak bundan korunabilirler. Sülfür dioksit gazını solumaktan kaçınmak daha zordur. Ortamdan hemen uzaklaşmak ya da evde hava gelecek her yeri gerekirse bantlayarak hava girmesini önlemek gerekir. Eğer soluma veya sıvı olarak sülfürik aside maruz kalınmışsa dekontaminasyonun hemen yapılması gerekir. Dekontaminasyon için özel hazırlanmış solüsyonlar bulunmuyorsa ılık su ile 5 dakika kadar göz ve diğer bulaşan yerleri yıkamak ve temiz havaya çıkmak ilk önlemdir. Bunun dışında etkilenen kişilerin hemen hastaneye ulaştırılması gerekir.”

