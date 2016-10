Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cihan Araçman, müştekiler Cenk Kocakaya ve Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mağdur çocuğun ailesinin avukatı Rahşan Sertkaya Daniş, olayda kullanılan sülfirik asitin ölümcül sonuca yol açıp açmayacağı konusunda İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ve Uzman Doktor Birgül Tüzün tarafından düzenlenen raporu mahkemeye sundu.

Mahkemeye sunulan raporda, "Küçük çocukta yüz sınırları içerisinde her iki göze doğrudan teması neticesinde her iki gözde kornea opasite, sağ gözde travmatik katarakt ve görme düzeyini sağ gözde şüpheli ışık hissi, sol gözde 0.075 seviyesine azaltan ayrıca vücut yüzeyine doğrudan teması sonucunda vücudun değişik bölgelerine 2. ve 3. derece yanıklara neden olan kimyasal madde (sülfirik asit) yaralanmasının kişinin; yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yüz bölgesinde ileri derecede deformasyona sebep olan kimyasal yanığın yüzün daimi değişikliği niteliğinde olduğu, göz bölgesindeki yaralanmanın her bir göz için ayrı ayrı organlardan birinin işlevini yitirilmesi niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu ise mahkeme heyetinde yeni görevlendirmeler olduğu ve heyet değişikliği sebebiyle kararı bir sonraki celseye bıraktıklarını söyleyerek duruşmayı sonlandırdı