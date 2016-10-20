Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Çelebi ve Kanat Sokak içerisinde bulunan 14 araca alkollü bir şahsın zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler çevrede yaptıkları inceleme Erdemirler sokak içerisinde araçlara zarar verdiği iddia edilen S. A.’yı yakaladı. Yakalanan S.A.’ın ilk kız arkadaşından ayrıldığını, moralinin bozuk olması sebebiyle araçlara zarar verdiğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

