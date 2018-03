Aşk internet güvenliğinin önüne geçiyor

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, kullanıcıları cihazlarını, verilerini ve aktivitelerini ne kadar eşleriyle paylaşırlarsa çevrimiçi güvenliklerini o kadar riske sokabilecekleri konusunda uyardı. Yapılan araştırmada Türkiye’de çiftlerin yüzde 88’inin cihazlarını paylaştığı ortaya çıktı. Örneğin, Türkiye’de ankete katılan çiftlerin yüzde 82’si bilgisayarlarını eşleriyle paylaşırken yüzde 55’i ise akıllı telefonlarını paylaşıyor. Yüzde 82’lik bir kesim ise eğlence, banka, alışveriş veya eşleriyle birlikte yaptıkları başka bir aktiviteye ait hesap bilgilerini ortak kullanıyor.

Dijital cihazları paylaşmak her ne kadar modern ilişkilerin bir parçası haline gelmiş olsa da Kasperky Lab, paylaşımla birlikte internet güvenliğinin de ortak bir sorumluk haline gelmesi gerektiğini belirtiyor. Araştırmada Türk katılımcıların yarısı (yüzde 56), internet aktiviteleri ve güvenliği konusunda eşinden daha fazla bilgi sahibi olduğunu söylüyor. Erkeklerin çoğu (yüzde 74) eşlerine göre teknolojiden daha fazla anladığını belirtiyor.

İlişkide kendini teknolojiden daha çok anlayan kişi olarak görenler genellikle eşlerine yardım ediyor. Araştırmaya göre Türk katılımcıların yüzde 94’ü eşlerinin teknolojiyle ilgili sorularına sürekli yanıt vermeye çalıştığını dile getiriyor. Ancak, bazen yardım istemeye çekinenler de oluyor. Eşlerinin bilişim teknolojilerinden daha iyi anladığını söylen yüzde 14’lük bir kesim ise çevrimiçiyken zor bir durumla karşılaştıklarında yardım istemekten kaçınıyor. Araştırmaya göre çoğu insan internette dikkatsiz davranıyor, bu da bu tip durumlara çok sık düşüldüğü anlamına geliyor. Bu dikkatsiz davranışlar arasında güvenli olduğundan emin olunmayan Wi-Fi ağlarına girmek (yüzde 65), bilinmeyen sitelerden dosya indirmek (yüzde 40) veya bir cihazı herkese açık bir alanda başı boş bırakmak (yüzde 40) yer alıyor. Bunların tümü cihazları ve verileri tehlikeye atıyor.

Yaşanan bu durumlar çiftler için sorun teşkil edebiliyor. Araştırmaya göre Türkiye’de teknolojiden anlayan kişilerin yüzde 34’ü cihazlarını ve hesaplarını eşleriyle paylaşmaya başladıklarından beri çok daha fazla sorunla karşılaştığını belirtiyor. Araştırmada ortaya çıkan belli başlı sorunlar arasında cihazların hasar görmesi (yüzde 32), zararlı yazılımlara maruz kalmak (yüzde 32), eşlerin birbirinden habersiz kazara veya bilerek verileri paylaşması (yüzde 16) ve zararlı yazılım nedeniyle para kaybı (yüzde 18) bulunuyor.

"İnternet güvenliğinde sorumluluğu paylaşmak kulağa çok romantik gelmeyebilir fakat birbirlerinin dijital yaşantılarını paylaşan çiftlerin buna öncelik vermesi gerekiyor" diyen Kaspersky Lab Ürün Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, "Çiftlerden birinin teknolojiden daha az anlaması kaçınılabilecek bir durum değil. Bu kimsenin suçu da değil. Ancak bu nedenle kişisel veriler veya cihazlar internetteki belli aktiviteler nedeniyle istemeden risk altına giriyor. Cihazları veya hesapları paylaşmak yakın ilişkilerde önemli olabilir fakat bu kadar fazla çevrim içi veri ve gizlilik söz konusuyken güvenlik ve güven de öne çıkmalı. Bu yüzden, internet güvenliğini ortak bir sorumluluk haline getirip korumayı birlikte yapmak gerekiyor" dedi.

Uzmanlar çiftlerin yalnızca birkaç basit adımla internet güvenliğinin sorumluluğunu paylaşabileceğini belirterek çözüm yollarını şöyle sıralıyor:

Nasıl devam etmesini istiyorsanız öyle başlayın: Bilgisayarlar, internet bankacılığı ve yayın üyelikleri gibi birbirinizin cihazlarını ve hesaplarını paylaşmaya ilk başladığınızda, neyi ne amaçla paylaşabileceğinize dair belirli kurallar koyun. Bu kurallara uyunca ikiniz de rahat edersiniz.

Birbirinizden yardım istemeye çekinmeyin: Özellikle biriniz teknolojiden daha fazla anlıyorsa sormaktan kaçınmayın. Teknolojiden daha çok siz anlıyorsanız eşinizin sizinle internet güvenliği hakkında konuşmasını sağlayın. Böylece onu ve ortak dijital krallığınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Teknolojiden daha az anlayan kişi sizseniz ise yardım isteyin ve siber güvenlik konusunda açık olun. Zorluklarla tek başınıza uğraşmayın.

Sorumluluğu paylaşın: Her ikinizin de takip edeceği güvenlik kuralları belirleyin. Örneğin güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlanmamak veya bilinmeyen ya da onaylanmayan kaynaklardan dosya indirmemek gibi kurallar koyun.

Her ikinizi de koruma altına almak için teknolojiden faydalanın: Kaspersky Total Security gibi en yeni güvenlik çözümleri çiftlerin ortak dijital krallıklarını her açıdan ele alır, parolalarını korumaktan bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı savunma oluşturmaya kadar her konuda güvenlik sağlar. Bunlara ek olarak, teknoloji konusunda daha bilgili kişiler My Kaspersky hesabı ile eşlerini de koruma altına alabilir.