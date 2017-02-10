Aşk ve Mavi 14. Bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın patlaştığı atv’nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi’de bu hafta neler olacak? Aşk ve Mavi’nin 14. Bölümünde Hasibe'nin konağa geri dönebilmek için bilerek tamir ettirmediği soba ev halkını hastanelik eder. Refika, Ali'nin ısrarıyla Hasibe'nin konağa geri dönüşüne izin verir ama bu kararından hiç memnun değildir. Kamu davası sonuçlanmış ve Mavi beraat etmiştir. Artık Ali'den ayrılması için önünde hiçbir engel kalmamıştır. Ali, Mavi'nin gitmesini engelleyebilecek mi? Aşk ve Mavi 14. Bölümüyle bu akşam atv’de.

AŞK VE MAVİ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk ve Mavi 14. Bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Aşk ve Mavi 13. Bölümünde Ali, Mavi'nin halıları ile kaçakçılık yapan adamların peşine düşerken Cemal de tüm delilleri ortadan kaldırmak için seferber olur. Gecekonduya dönen Hasibe, orda kalmaya niyetli değildir. Konağa geri dönmek için bir plan yapar. Yaptığı plan evde yaşayan herkes için kötü sonuçlar doğurur.

AŞK VE MAVİ HİKAYESİ

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.