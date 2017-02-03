Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Aşkale ilçesine bağlı Kapıkale Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, vatandaşları çığ ile yollarda don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Köprüköy-Yağan-Mescitli Karayolunda mahsur kalan 20’ye yakın vatandaş da Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Karayazı-Ağaçlı Mahalle yolunda da bir hasta kar üstü aracıyla kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Ahmet Akbuğa

