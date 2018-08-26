Aşkale’de trafik kazası: 1 ölü!

Alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Taşağıl köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Ankara'dan Aşkale'ye Kurban Bayramı ziyaretine gelen Kaba ailesi piknik yapmak için köyün az ilerisindeki ağaçlık bölgeye gitti. Daha sonra otomobil sürücüsü Tolga Kaba, Aşkale’ye gidip bazı malzemeleri alıp piknik alanına geri dönüş yaparken şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Tolga Kaba (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaba’nın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Celal Dilsiz

