Diğer
Kategoriler

Asker adayına mehterli uğurlama

İzmir'in Konak ilçesinde, askere gidecek olan Melih Cemiloğlu'na babası tarafından mehteran takımlı sürpriz kutlama yapıldı.

Asker adayına mehterli uğurlama

02 Mayıs 2017 07:40
Asker adayına mehterli uğurlama - Tıkla İzle

İzmirli iş adamı Mehmet Cemiloğlu, vatani görevini yapacak olan oğlu Melih Cemiloğlu için sürpriz kutlama yaptı. Yenişehir Mahallesi’nde sokakta düzenlenen asker uğurlamasına mehteran takımının katılması coşkulu ve duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı eğlencede asker adayı Melih Cemiloğlu, arkadaşlarıyla birlikte mehter takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Türkiye’m şarkısıyla kutlamanın yapıldığı sokağa gelen mehter takımına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Vatani görevini Isparta'da yapacak olan Melih Cemiloğlu, "Askerlik vatan borcu. Vatani görevimizi yapmaya borcumuzu ödemeye gidiyoruz. Bugün annem babam ve tüm sevdiklerim burada. Mehter takımı da sürpriz oldu" dedi. Gecenin sonunda asker adayı Melih Cemiloğlu, nişanlısıyla birlikte pasta kestikten sonra sevdikleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Halil İbrahim Karabıyık
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!