Asker adayına mehterli uğurlama

İzmirli iş adamı Mehmet Cemiloğlu, vatani görevini yapacak olan oğlu Melih Cemiloğlu için sürpriz kutlama yaptı. Yenişehir Mahallesi’nde sokakta düzenlenen asker uğurlamasına mehteran takımının katılması coşkulu ve duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı eğlencede asker adayı Melih Cemiloğlu, arkadaşlarıyla birlikte mehter takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Türkiye’m şarkısıyla kutlamanın yapıldığı sokağa gelen mehter takımına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Vatani görevini Isparta'da yapacak olan Melih Cemiloğlu, "Askerlik vatan borcu. Vatani görevimizi yapmaya borcumuzu ödemeye gidiyoruz. Bugün annem babam ve tüm sevdiklerim burada. Mehter takımı da sürpriz oldu" dedi. Gecenin sonunda asker adayı Melih Cemiloğlu, nişanlısıyla birlikte pasta kestikten sonra sevdikleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halil İbrahim Karabıyık

