Asker annesini oğluyla konuşturmak için seferber olundu

Türkiye’nin 81 ilinde, en zor şartlar altında bile kesintisiz iletişimi sürdürmek için gayret eden Türk Telekom’un çalışanlarının yaşadığı gerçek olay viral video ile sosyal medyaya taşındı. Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışanlarının asıl görevinin insana fayda sağlamak olduğuna inanan Türk Telekom, duygu yüklü videosunda, Beytüşşebap’ta askerlik yapan oğluna ulaşamayan anneyi oğluyla uydu telefon aracılığıyla buluşturmasını anlatıyor.

Anne ile asker oğlunu uydu telefonu üzerinden buluşturdu

Türk Telekom çalışanı Yılmaz Çabuk’un hikayesinden ilham alarak hazırlanan videoda, günlerdir birbirinden haber alamayan anne ile oğulun telefon sayesinde buluşması anlatılıyor. 2012 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan heyelan sebebiyle kopan hatlar yüzünden oğluna günlerdir ulaşamayan asker annesi, son çare olarak Şırnak Türk Telekom İl Müdürlüğünü arayarak yardım istiyor. O dönemde Şırnak’ta görev yapan Yılmaz Çabuk ise annenin yüreğine su serperek, anneyi oğluyla konuşturuyor.

Yılmaz Çabuk, oğlundan haber alamayan endişeli anneye yardım etmek için önce Beytüşşebap’ta heyelan meydana geldiğini ve ekiplerin durmaksızın kopan kabloları bağlamak için çalıştıklarını söyleyerek asker annesinin oğlundan haber beklemesini söylüyor. Çabuk, anneye yardım etmek için bölgedeki ekipleri seferber ediyor. Askerin görev yaptığı birliğe giden Yılmaz Çabuk, anneyi uydu telefon ile askerdeki oğluyla konuşturuyor. Oğlunun sesini duyan ve rahatlayan annenin endişesi, sevinç gözyaşlarına dönüşüyor.

“33 binden fazla iyilik elçimiz, iyi zamanda olduğu kadar zor zamanda da insanımızın yanında”

Video, Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin “Hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmanın gururuyla” sözleriyle son buluyor. Doany, tüm Türk Telekom çalışanlarının ‘Türkiye’ye Değer’ bilinciyle ülkenin dört bir yanına iletişim altyapısını taşımak ve hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmak için gayret ettiklerini belirterek, “Türk Telekom olarak öncelikli misyonumuzu “insana dokunan ve insana fayda sağlayan teknolojileri sunmak” olarak görüyorum. Şırnak’taki çalışanımız ve yaşadığı olay da bunun en büyük göstergelerinden biri. Türkiye’nin 81 ilindeki 33 binden fazla çalışanımız, aynı zamanda ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan iyilik elçilerimiz durumunda. Teknolojiyi ve Türk Telekom’un gücünü kullanarak, hasret çeken gönülleri birleştirmek, insanları buluşturmak ve mutlu etmek için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da Türk Telekom’un kesintisiz iletişim sağlamanın yanında, 33 binden fazla iyilik elçimizle, iyi zamanlarda olduğu kadar zor zamanlarında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Şirketimizin başlatmış olduğu proje kapsamında çalışanlarımızın insana dokunan hikayeleri toparlandı, başarılı bulunanlar ödüllendirildi ve bazıları Yılmaz Çabuk’un hikayesinde olduğu gibi video ile canlandırıldı. Önümüzdeki dönemde de ülkenin dört bir yanında çalışan ve insanlara değer katmak için gayret eden çalışanlarımızın bu hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.