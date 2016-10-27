Edinilen bilgiye göre, Manisa’da acemi birliğini tamamlayarak Diyarbakır’ın Hani ilçesinde usta birliğinde vatani görevini yapan Aykut Davulcu (21), nöbet dönüşünde silahı ile intihar etti. Sevdiği kızın kendisine verilmemesi nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen Davulcu’nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yapılan işlemlerinin ardından Davulcu’nun cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Davulcu’nun cenazesi Asri Mezarlık’ta kılınan öğle namazına müteakiben dualar ve göz yaşları ile yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Bulut

GAZİANTEP