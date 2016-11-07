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Asker eğlencesi için aracından çıkarmak istediği pompalı tüfekle kendini vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi asker eğlencesi sırasında kendi aracından çıkarmak istediği pompalı tüfekle kendini vurarak ağır yaralandı.

Asker eğlencesi için aracından çıkarmak istediği pompalı tüfekle kendini vurdu

07 Kasım 2016 07:53

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Gebze Beylikbağı mahallesi 2127 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa E.(37) asker eğlencesi sırasında aracının içerisindeki pompalı tüfeği almak isterken silahın aniden ateş alması sonucu kanlar içerisinde yerde kaldı. Mustafa E.’yi o şekilde gören arkadaşları yaralı şahsı hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın sağ omzundan kendini vurduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Mustafa E. ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaan Kızıl
KOCAELİ


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