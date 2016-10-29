Edinilen bilgiye göre, başka araçtaki bir arkadaşlarının askere gidecek olması üzerine eğlence düzenleyen bir grup genç araçları ile yola çıktı. Gürsu ilçesi Gürsü Kavşağı’nda Hüseyin Kızıl (33) idaresindeki 16 FB 323 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan sürücü Kızıl’ı ve araçta bulunan Abdulah Özdemir’i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kızıl ve Abdullah Özdemir (21) hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan Mustafa Anıl Karataş (19), Mehmet Maraba (22) ve Ercan Korkutan (23) ise yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.