Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Asker eğlencesi yolunda facia: 2 ölü, 3 yaralı

Asker eğlencesi yolunda facia: 2 ölü, 3 yaralı

Bursa’da asker eğlencesine giderken meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Asker eğlencesi yolunda facia: 2 ölü, 3 yaralı

29 Ekim 2016 07:34

Edinilen bilgiye göre, başka araçtaki bir arkadaşlarının askere gidecek olması üzerine eğlence düzenleyen bir grup genç araçları ile yola çıktı. Gürsu ilçesi Gürsü Kavşağı’nda Hüseyin Kızıl (33) idaresindeki 16 FB 323 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan sürücü Kızıl’ı ve araçta bulunan Abdulah Özdemir’i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kızıl ve Abdullah Özdemir (21) hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan Mustafa Anıl Karataş (19), Mehmet Maraba (22) ve Ercan Korkutan (23) ise yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: asker eğlencesi, bursa, Muradiye Devlet Hastanesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!