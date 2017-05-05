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Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da asker eğlencesinde çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.

Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

05 Mayıs 2017 14:40

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan M.C.(19) alnından, 17 yaşındaki M.E. ise sırtından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayda bıçak kullandığı iddia edilen A.Ö. (19) ve Y.K.’yı (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay 


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