Diğer
Kategoriler

Asker eğlencesinde kavga: 5 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yapılan asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tüfekli sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Asker eğlencesinde kavga: 5 yaralı

29 Ekim 2017 15:15

Olay, ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle meydanında yapılan asker eğlencesi sırasında Burak G. ile Oğuz A. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada Burak G. elindeki bira şişesiyle Oğuz A.'nın kafasına vurdu. Kavga tarafların arkadaşlarının da araya girmesiyle büyüdü. Sopaların ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Mustafa A., Ayhan K., Hasan A. ve darp edilen Oğuz A. ile Mehmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan tüfekle vurulan Mustafa A., Ayhan K. ve Hasan A. yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kavga esnasında tüfek kullandıkları öne sürülen ve kaçan Emrah Y., Burak G., Fazıl K., Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Cemal Filiz
 

Etiketler: asker eğlencesi, Konya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç