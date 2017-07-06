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Asker kardeşleri ölüm ayırdı

Muğla’nın Akyaka ilçesinden serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılan asker kardeşlerden biri boğulurken, diğerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Asker kardeşleri ölüm ayırdı

06 Temmuz 2017 22:19
Asker kardeşleri ölüm ayırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ikisi de astsubay olan M.Ç. ve H.H.Ç .isimli kardeşler, akşam saatlerinde serinlemek için Muğla Akyaka’da kanal ile denizin kesiştiği bölgede suya girdi. Ters akıntıya kapılan kardeşler bir anda suya batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark edip yardıma koşması üzerine her iki kardeş de sudan çıkarıldı. Kardeşlerden biri ambulansla Marmaris’e kaldırılırken diğeri de Muğla’daki hastaneye kaldırıldı. Marmaris’teki hastaneye kaldırılan M.Ç.’nin yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, diğer kardeşin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bekir Tosun
 

Etiketler: asker


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